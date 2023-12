NDR feiert 60 Jahre "Dinner For One": Jubiläum mit Spiel- und Quizshow

Wie jedes Jahrs zu Silvester stolpert auch dieses Mal Freddie Frinton als betrunkener Butler bei der Geburtstagsfeier von Miss Sophie (May Warden) über das Tigerfell. 2023 feiert "Dinner for One" seinen 60. Geburtstag. NDR ehrt den Kult-Sketch mit einer Spiel- und Quizshow. Bernhard Hoëcker moderiert.

Von Belgien bis Grönland, von Australien bis Südafrika: In vielen Ländern der Welt wird zum Jahreswechsel traditionell im Fernsehen die immer gleiche Frage gestellt – "Same procedure as last year, Miss Sophie?" Und es folgt die Antwort: "Same procedure as every year, James!" – Der Sketch "Dinner for one" aus dem Jahre 1963 mit Freddie Frinton in der Rolle des angetrunkenen Butlers erreichte über die Zeit Kultstatus und gehört für viele Familien zu Silvester wie die Wunderkerzen zu Mitternacht.

Kindern des James-Darstellers Freddie Frinton zu Gast Aufgezeichnet wurde der 18-Minüter vor genau 60 Jahren beim NDR in Lokstedt, nun feiert der Sender den Geburtstag mit einer besonderen Produktion: In "60 Jahre Dinner for One – die Jubiläumsshow" würdigt Moderator Bernhard Hoëcker gemeinsam mit prominenten Gästen den TV-Klassiker. Dabei bittet nicht May Warden als reiche Lady zu Tisch, sondern Hoëcker übernimmt und feiert gemeinsam mit Katrin Müller-Hohenstein, Wigald Boning, Jens Riewa und Axel Prahl. Für den Gastgeber sei es eine Ehre, das gemeinsame Jubiläum von Freddy Frinton und May Warden ausrichten zu dürfen.

Bei der Sendung handelt es sich um eine Mischung aus Spiel- und Quizshow. "Und natürlich wird am Silvesterabend auch der ein oder andere Drink gereicht, getreu dem Motto 'The same procedure as every year'. Skål!", kündigt der Sender einen feucht-fröhlichen, gar historischen Abend an. Denn auch die Kinder des James-Darstellers Freddie Frinton und Thomas Frankenfeld, der Sohn des unvergessenen Peter Frankenfeld, der den Sketch einst nach Deutschland brachte, sind zu Gast. Sie plaudern aus dem Nähkästchen. Ein weiterer "Special Guest" ist TV-Koch Alexander Kumptner.

"Dinner for One" an Silvester 2023 nicht verpassen "Dinner for One" wurde erstmals am 8. März 1963 in der großen Live-Samstagabendshow "Guten Abend Peter Frankenfeld" im deutschen TV gezeigt. Nachdem die Reaktionen außergewöhnlich positiv waren, kam es am 8. Juli 1963 im Theater am Besenbinderhof in Hamburg zu der bekannten Fernsehaufzeichnung.

Die Sender NDR und SWR zeigen die Jubiläums-Show am 31. Dezember, um 20.15 Uhr. Vorab ist sie bereits im Vorführraum des NDR Presseportals abrufbar. "Dinner for One" gibt es im NDR an Silvester um 17.35 Uhr, 19.40 Uhr und 23.35 Uhr zu sehen. Das Erste zeigt den Sketch am letzten Sonntag im Jahr um 17.40 Uhr.