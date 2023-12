"Die ultimative Chart Show: 20 Jahre Chart Show – Die erfolgreichsten Singles aller Zeiten": Kritik zur Musikshow mit Oliver Geissen

In seinen Ranking-Shows arbeitet sich Oliver Geissen an sämtlichen musikalischen Trends ab. Nun darf gefeiert werden: Die Sondersendung "Die ultimative Chart Show: 20 Jahre Chart Show – Die erfolgreichsten Singles aller Zeiten" dürfte locker schon als vorgezogene Silvester-Party durchgehen. Mit vielen namhaften Gästen blickt Geissen auf zwei Jahrzehnte der Musiksause zurück und lässt "Best of"-Momente noch einmal Revue passieren. So kommt es zum Wiedersehen mit Auftritten von Stars wie Bryan Adams, Faithless, Blondie, Joe Cocker, Nena oder Helene Fischer, die alle bereits in den RTL-"Chart Shows" zu Gast waren.