"Sisi": Kritik zur dritten Staffel der beliebten RTL-Serie!

Die "Sissi"-Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm sind beliebte Klassiker zu Weihnachten. RTL zeigt mit der Serie "Sisi" eine neue Version der Geschichte um die beliebte Kaiserin. In der dritten Staffel mit Dominique Devenport und Jannik Schümann wird es ungemütlich am Hofe in Wien.

Sisi Serie • 27.12.2023 • 20:15 Uhr

Von einer "Sisi-Manie" berichteten einige Medien, als in den vergangenen Jahren gleich mehrere Film- und Serien-Produktionen über die österreichische Kaiserin auf der Leinwand und bei den Streamingdiensten erschienen. Einer der ersten und gleichzeitig erfolgreichsten Titel geht kurz nach Weihnachten nun auch im Free-TV in die dritte Staffel: "Sisi" erzählt abermals von der großen Liebe zwischen Kaiserin Elisabeth (Dominique Devenport) und Kaiser Franz Joseph I. (Jannik Schümann) sowie von den Niederungen des Lebens, gegen die sie sich behaupten muss. Nach der Streamingpremiere bei RTL+ zeigt RTL die sechs Episoden nun am Mittwoch, 27. Dezember, und Donnerstag, 28. Dezember, jeweils ab 20.15 Uhr im Dreierpack.

Rückblick: Die erste Staffel, wir erinnern uns, erzählte von der jungen Sisi, die als bayerischer Wildfang barfuß durch den Garten von Schloss Possenhofen sauste, in einem schwarzen Kleid auf der Geburtstagsfeier von Franz Joseph rebellierte und schließlich sein Herz gewann. In Staffel zwei drohte Otto von Bismarck (Bernd Hölscher) mit einem Krieg gegen Österreich. Franz musste seinen alten Feind Napoleon III. (Boris Aljinović) um einen Kredit bitten. Sisi wiederum kämpfte für die Solidarität Ungarns, wobei ihr langer Aufenthalt auf dem Landgut von Graf Andrássy (Giovanni Fuinati) Franz sauer aufstieß.

In Staffel drei sind es nun abermals die politischen Spannungen, die die Harmonie des historischen Traumpaars bedrohen: Der Sturz von Napoleon III. führt auch in Wien zu Unruhen. Auf dem Baugelände der für das Jahr 1873 geplanten Weltausstellung in Wien proben Handwerker aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen den Aufstand. Besorgt um die Zukunft seines Reiches schickt Franz seinen engen Vertrauten, Graf Grünne (David Korbmann), inkognito vor Ort.

Gleichzeitig beschließt Franz im Alleingang, die militärische Ausbildung seines Sohnes, Kronprinz Rudolf (herzzerreißend niedlich: Arian Wegener), vorzuziehen. Dafür sagt er selbst die von langer Hand geplante Geburtstagsreise für Rudolf nach Korfu ab. Sisi ist wenig begeistert von der Entwicklung: Sie weiß, wie sensibel ihr Sohn ist. Auch mit Sisis Vater, Herzog Max in Bayern (Marcus Grüsser), droht das Zerwürfnis. Da der Kaiser hart bleibt, entscheidet sich Sisi zu einem radikalen Schritt ...

Neue und alte Gesichter Die dritte Staffel von "Sisi" (Headautoren: Robert Krause, Andreas Gutzeit, Elena Hell) ist abermals spannend und gefühlvoll zugleich. Mehr denn je stehen dabei eigensinnige und mutige Frauen im Zentrum. Neben den bereits genannten Darstellerinnen und Darstellern sind auch Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie, Tanja Schleiff als Gräfin Esterhazy und Marie Sophie von Reibnitz als Napoleons Ehefrau Eugénie wiederzusehen.

Neu zum Cast stoßen unter anderem Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma, Jakob Geßner als Albert, Anführer der Arbeiterbewegung, und Daniel Friedrich als Erzherzog Franz Karl, Vater von Franz. Ob er ein ähnlich amüsantes Bild abgeben wird wie seinerzeit Erich Nikowitz in der "Sissi"-Trilogie von Ernst Marischka? Vielversprechend wirkt auch der erste Eindruck von Pauline Werner als Walli und Max Hubacher als Gustaf: Als taffe Ex-Kammerzofe und Bruder eines Arbeiters planen sie, den Kaiserhof auszurauben.

