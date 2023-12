"Top Gun: Maverick": Kritik zum Action-Kino-Hit mit Tom Cruise

Eine gesunde Portion Romantik darf in dem Action-Streifen natürlich nicht fehlen: Petes (Tom Cruise) alte Flamme Penny Benjamin taucht plötzlich wieder auf. Fotoquelle: 2022 Paramount Pictures. / Scott Garfield

Alles echt, keine digitalen Tricks: In Zeiten, in denen Hollywood-Action fast nur noch am Computer entsteht, ist "Top Gun: Maverick" ein ambitionierter Gegenentwurf. Sofern möglich und erlaubt, absolvierte Tom Cruise jeden Stunt, der für die Rolle Pete "Maverick" Mitchell notwendig war, selbst. Fotoquelle: 2022 Paramount Pictures. / Scott Garfield