Streaming-Tipps: die besten Weihnachtsfilme zum Fest

Die Streamingdienste und Sender-Mediatheken bieten auch für die Feiertage die passenden Filme. Welche sich am meisten lohnen, verraten wir euch hier!

KLAUS (Netflix)

In diesem Oscar-nominierten Animationsfilm – übrigens dem Ersten von Netflix – freunden sich ein Postbote und ein eigenbrötlerischer Spielzeugmacher an und bescheren einem kalten, dunklen Dorf die Freude, die es so bitter nötig hat. Herrlich altmodisch animiert und von der Kritik gepriesen.