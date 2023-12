"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Wann läuft der Weihnachtsklassiker im TV?

Aschenbrödel-Marathon

Wie aus einer Mitteilung des SWR hervorgeht, ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" während der Weihnachtszeit insgesamt 17-mal zu sehen. So strahlt das Erste den Film am ersten Advent (Sonntag, 3. Dezember, 15.00 Uhr), an Heiligabend zur Mittagszeit (13.15 Uhr) und am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages (9.40 Uhr) aus. Der MDR zeigt ihn am dritten Advent (Sonntag, 17. Dezember, 15.50 Uhr) und am ersten Weihnachtsfeiertag (16.40 Uhr), im WDR ist der Märchenfilm an Heiligabend sogar zur Primetime zu sehen. Aschenbrödel tritt mit dem Prinzen am Samstag, 16. Dezember, um 14.40 Uhr, und an Heiligabend um 15.15 Uhr im NDR in einen Schießwettstreit mit der Armbrust.