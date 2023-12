"Terra X: Abenteuer Winter – Tiere im Schnee": Kritik zur Doku mit faszinerenden Einblicke durch Minikameras

Faszinierende Einblicke von winterlichen Landschaften und der Tierwelt gibt es an Heiligabend im ZDF. Dabei ist die Kamera ganz nah am Geschehen und sorgt für unglaubliche Bilder. Unter anderem zeigt eine Meerotter-Mutter und ihr flauschiger Nachwuchs, was zu tun ist, um in der Kälte Alaskas zu überleben.

Der Fortschritt in der Technologie ermöglicht es der Wissenschaft, die Natur immer exakter zu erkunden und den Tieren ganz nah zu sein. Bildhafte Beweise liefert nun die "Terra X"-Doku "Abenteuer Winter – Tiere im Schnee" aus dem Jahr 2019. Hier wurden beispielsweise Hightech-Minikameras in realistisch anmutenden Tierrobotern und künstlichen Schneebällen versteckt, um die Lebewesen in der Wildnis genauer zu betrachten.

Zauberhaftes Winter Wonderland An Heiligabend zeigt das ZDF nun den Film mit Aufnahmen von dem tierischen Winter Wonderland. Rund um den Globus wurden die Minikameras verteilt. So sind Keas zu sehen, die in den Bergen Neuseelands auf Skiloipen rutschen und in natürlichen Whirlpools entspannen. Oder eine Meerotter-Mutter in Alaska, die ihrem flauschigen Nachwuchs alles zeigt, was man zum Überleben in der Kälte wissen muss. Weiter geht es ins Hochland Tasmaniens, wo die Roboter auf Bennett-Kängurus treffen. Aufnahmen von Eisbären oder antarktischen Kaiser- und Adéliepinguinen dürfen ebenfalls nicht fehlen.

