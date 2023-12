Teddy Teclebrhan über "LOL" Xmas: "Ich bin fast gestorben"

Ab dem 22. Dezember ist das "Las One Laughing" Weihnachtsspecial bei Prime Video verfügbar. Teilnehmer Teddy Teclebrhan hat uns unter anderem verraten, warum das Special eine besondere Herausforderung war.

Das ist nicht deine erste Teilnahme in der Show. In der ersten Staffel warst du auch schon dabei und kamst sogar bis ins Finale. Macht deine Erfahrung dich zu einem gefährlichen Gegner?

Ich bin selbst gespannt, weil ich bisher noch nichts von der Weihnachtsfolge gesehen habe. Ich kam damals aus meiner eigenen Show raus und bin direkt zu LOL gegangen. Deshalb war ich total müde und erschöpft. Ich hoffe, dass das, was ich auf die Bühne gebracht habe, einigermaßen Sinn ergibt. Jedenfalls war ich nicht so ausgeruht und voller Energie wie in der ersten Staffel.