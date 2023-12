Absolut Hape: Kritik zur RTL-Doku über das Leben des Entertainers

Es darf aufgeatmet werden: "Er ist wieder da!", jubelt Hape Kerkelings zweiter Haussender RTL und kündigt im Anschluss an die Serien-Ausgabe vom neuen "Club Las Piranjas" (Teil drei und vier, ab 20.15 Uhr) ein Special mit den "Rollen seines Lebens" an. So schlimm wie schon mal befürchtet, steht es also um den genialen Spaßvogel, den Parodisten, Autor und Entertainer nicht. Ein Show-Comeback werde es gleichwohl mit ihm nicht geben, hatte er bekanntlich im Oktober dem "Stern" gesagt. Im Doku-Special wird darüber zu reden sein.