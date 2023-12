RTL macht Deal mit Sky: Formel-1-Rennen und 2. Liga im TV

Musiker packt aus

"Habe mich geschämt": Matthias Reim spricht über gigantischen Schuldenberg

Macht Geld glücklich? "Nein", sagt Matthias Reim (66), "nicht allein. Aber es ist schön, was zu haben." Er muss es wissen, denn er hatte Momente, in denen er Geld im Überfluss verdiente. Und Phasen, in denen er ärmer war als jede Kirchenmaus.

