Schwester von Céline Dion verrät: "Wir können keine Medikamente finden, die wirken"

Vor mittlerweile einem Jahr wurde bekannt, dass Sängerin Céline Dion an einer starken Muskelerkrankung leidet. Wie die Schwester der 55-Jährigen nun verriet, ist noch keine Besserung in Sicht.

Wie geht es Céline Dion? Vergangenes Jahr teilte die Sängerin ihren Fans eine beunruhigende Nachricht mit: Sie leidet am Stiff-Person-Syndrom. Wegen der Muskelerkrankung sind ihre Bewegungen stark eingeschränkt, sodass sie unter anderem ihre "Courage World Tour" absagen musste. Danach zog sich die 55-Jährige aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Schwester Claudette gab nun Auskunft über den Weltstar.

"Die Leute lassen uns wissen, dass sie sie lieben"

Die "My Heart Will Go On"-Interpretin tue alles dafür, um wieder auftreten zu können – aber sie habe "keine Kontrolle mehr über ihre Muskeln". Ihre Schwester fügte hinzu: "Die Stimmbänder sind Muskeln, und das Herz ist auch ein Muskel." Momentan stehe im Fokus, den Auswirkungen der Krankheit entgegenzuwirken. Jedoch seien die Fortschritte langsam, da auf diesem Gebiet noch wenig erforscht sei.