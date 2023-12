Temptation Island V.I.P.: Vergebener Mann hat Sex mit Verführerin

Umut betrügt Jana-Maria vor laufenden Kameras

Auf dem Temptation-Date mit Verführerin Emma gestand Umut ihr bereits seine Gefühle. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner Freundin Jana-Maria zusammen war. Was dann folgte, dürfte für Letztere ein Stich ins Herz gewesen sein. Mit der Dämmerung fielen bei Umut und Emma alle Hemmungen. Erst kuschelten die beiden eng im Pool, dann kamen sie sich noch näher und landeten schließlich zusammen im Bett. Die Kameras zeichneten alles auf. Natürlich bekam Jana-Maria die Bilder beim finalen Lagerfeuer auch zu sehen. „Ekelhaft!“ war alles, was der 31-Jährigen zum Verhalten ihres Freundes einfiel. „Warum?“, wollte Jana-Maria wissen. Darauf hatte Umut wohl keine Antwort. „Ich war unglücklich in meiner Beziehung“, versuchte sich der 26-Jährige zu rechtfertigen. „Macht man dann nicht vorher Schluss?“, fragte Moderatorin Lola Weipert. Jana-Maria stimmte ihr zu. „Jetzt macht mal halblang beide“, forderte Umut und versuchte seinen Fauxpas erneut zu erklären.