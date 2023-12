Wahnsinn! Love Island Schnucki „Mr. Amore“ überrascht sie alle!

Buschi sprachlos: „Sag mal, was ist denn mit dem eigentlich schief gelaufen?“

Gigi eröffnete für „Team Köppi“ den ersten Parcours, bestehend aus sieben Hindernissen: dem Fünfsprung 2.0, dem Rad mit Ring, den Kletterkisten, den Stammrollen, dem Sprungarm, dem Hangelmikado und der Wand, bevor der Buzzer gedrückt werden konnte. Jan lobte seinen Schützling mit den Worten: „Du hast dich gerade sehr gut verkauft“, nachdem dieser die Hangelmikados erreichte. Doch dieser reagierte anders als erwartet, schien irgendwie neben sich zu stehen und sagte: „Warte, warte, warte… Guck mal, wie braun ich bin. Ich bin voll schön“. Mit seiner Aussage sorgte er für große Verwirrung. Vor allem Buschi war entsetzt: „Sag mal, was ist denn mit dem eigentlich schief gelaufen? Das gibt´s doch gar nicht!“. Im zweiten Parcours ging dann alles schief bei Gigi: Von den Chaos-Kegeln sollte der Wandsprung überwunden werden, dann die schwebenden Speichen und die Steiltreppe, sowie erstmals die Wasserwände, die aus dem regulären Ninja Warrior Parcours schon bekannt sind. Doch so weit kam er nicht. Schon bei den Chaos-Kegeln war Schluss. Gleiches passierte Irina Schlauch aus „Team Buschi“. Daraufhin wurde entschieden, dass beide wiederholt antreten dürfen, um Geld für den Spendenmarathon zu erkämpfen. Allerdings sollte der zweite Versuch nicht in die Teamwertung miteinfließen. Beide durften den Parcours sogar gemeinsam absolvieren und konnten doch noch ein paar Hindernisse für den guten Zweck überwinden. Dagegen zeigte Luca Hänni eine beeindruckte Leistung, erreichte in Stage eins sogar die Bestzeit und bezwang auch den zweiten Parcours. Gleiches galt für Martin Schmitt, der mit einer tollen Performance glänzte, ebenso wie sein ehemaliger Mannschaftskollege, Sven Hannawald. Erst an der Steiltreppe verließen ihn die Kräfte und er rutschte ab.