"Clint Eastwood – Der Letzte seiner Art": Kritik zur ARTE-Doku über die Hollywood-Legende

Das Gesicht mit den eingegerbten Falten, sein Blick in die Unendlichkeit, blieben sein Leben lang das Markanzeichen der nunmehr 93-jährigen Filmikone Clint Eastwood. Die ARTE-Koproduktion "Clint Eastwood – Der Letzte seiner Art" (2022), die der Sender nun wiederholt, zeichnet ein mitreißendes Bild der Karriere eines Weltstars, dem dieselbe nicht in die Wiege gelegt wurde.

Geboren zu Zeiten der Depression reiste er auf Jobsuche mit dem Vater durch Amerika, die Straße inhalierte er wie die Superhelden des 40er-Jahrekinos, wie James Cagney und John Wayne. Mit Burt Reynolds wurde er von den Universal-Studios gefeuert, angeblich war sein Adamsapfel zu groß, die Stimme ihrerseits zu langsam. Nach einer Surfpause am Pazifik brachte das Fernsehen mit über 200 Folgen einer Westerserie Rettung. Es war seine "Filmschule", wie der eloquente Star in einer der zahlreichen Archivaufnahmen sagt.

Die Ruhe selbst und bestens organisiert

Der Durchbruch kam mit Sergio Leones "Dollar"-Trilogie Mitte der 60er-Jahre: Der Western wurde jenseits des Atlantiks, in Spanien, neu erfunden. Das Publikum hatte sich an einen wortkargen namenlosen Revolverhelden zu gewöhnen, der seine "deutlich abgespeckten Sätze" mit einem Zigarillo-Stumpen im Mundwinkel hervorpresste. Clint-Eastwood-Filme wurden Kassenknüller, auch der Copfilm "Dirty Harry", da mochten sich Kritiker ob des locker sitzenden Schießeisens noch so grämen. "Lust am Töten" wurde seiner Filmfigur vorgeworfen und "eine sehr geringe Bandbreite an Emotionen".