"Alle singen Weihnachten! – Das große Adventsfestsingen 2023": Kritik zu Show mit Florian Silbereisen

Die Zukunft von Florian Silbereisens "Festen" der Volks- und Schlagermusik war bei der Aufzeichnung von "Alle singen Weihnachten" Ende November noch nicht in trockenen Tüchern. Der Moderator und Sänger steckte bei der Aufzeichnung im thüringischen Suhl noch tief in Verhandlungen mit dem MDR über die Fortsetzung der Reihe. Fast sah es daher so aus, als sollte das "große Adventssingen" ein wehmütiges Abschiednehmen für Silbereisen werden, Doch am 04. Dezember gab der MDR-Rundfunkrat dann für fünf neue Feste-Shows grünes Licht.