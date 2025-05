Giovanni Zarellas Mutter macht sich große Sorgen: „Es gibt gewisse Ängste, die meine Eltern mit sich tragen"

Seit Jahrzehnten lebt Giovannis Zarrellas Familie in Deutschland – er und seine beiden Geschwister sind in Hechingen (Baden-Württemberg) geboren, wuchsen zweisprachig mit Deutsch und Italienisch auf. Jetzt offenbarte der Sänger, dass die aktuellen Entwicklungen in Deutschland seiner Mutter Sorgen bereiten würden. „Es gibt gewisse Ängste, die meine Eltern mit sich tragen. Was politisch auch so alles passiert ist", sagt er in der Sendung. Konkret habe seine Mutter gefragt: „Wenn die Sachen jetzt so kommen, wie das die Nachbarn erzählen – darf ich dann noch mein Haus verkaufen oder muss ich dann direkt gehen?“. Der Entertainer ist sichtlich berührt und wird deutlich: „Meine Mama, die seit 60 Jahren hier ist, die darf sowas nicht eine Sekunde denken. Das ist nicht in Ordnung!“