RTL-"Dschungelcamp"-Aus! Muss Cora Schumacher ihre Teilnahme absagen?

Mit Cora Schumacher hat RTL die zweite Bewohnerin des RTL-Dschungelcamps bekannt gegeben. Die 46-Jährige soll dabei eine der höchsten Gagen erhalten. Doch nun könnten sich die Pläne ändern, denn Cora Schumacher ist es eventuell nicht mehr möglich, an der Sendung teilzunehmen. Nun hat der Reality-Star auf Instagram berichtet, wie die aktuelle Lage ist.

Heinz Hoenig war der erste Kandidat, der von RTL offiziell als Teilnehmer vom RTL-Dschungelcamp 2024 vorgestellt wurde. Ihm folgte Cora Schumacher. Medien berichteten zufolge, soll die Ex-Frau von Formel-1-Pilot Ralf Schumacher eine der höchsten Gagen überhaupt erhalten. Doch den Reality-Star hat aktuell eine Corona-Infektion erwischt. Ausgerechnet so kurz vor dem Drehstart.

Kann Cora Schumacher ins RTL-Dschungelcamp 2024 einziehen?

"Ich habe mir auf jeden Fall eine ordentliche Corona-Variante ausgesucht", berichtet Cora Schumacher schniefend, in einem Video-Clip auf Instagram. Somit heißt es erstmal in den kommenden Wochen gesund werden und hoffen, dass keine Spätfolgen bleiben. In den vergangenen Tagen hatte das Ex-Model mit "weichen Knie, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Fieber" und viel Schwitzen zu kämpfen.