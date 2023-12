"Der satirische Jahresrückblick": Kritik zum humorvollen ZDF-Jahresrückblick mit den "frontal"-Satirikern

Gibt es dieses Jahr einen Adolf-Grimme-Preis?

"Wer sitzt in der Ampel am Katzentisch? Gibt es Heizhämmer im Baumarkt?" und "Wann bekommt Friedrich Merz endlich einen Termin beim Zahnarzt?", so fragen sie, die unermüdlich ironischen Chronisten, die sonst beim Politmagazin "frontal" mit einem satirischen Zwei-Minuten-Verschnitt zugange sind. Werden sie sich einfach nur an Aiwangers Aktentasche, an Scholz' Rede- und Verschleppungskunst und Merz' Zitate zum Zahnersatz für Asylanten halten? Sechsmal immerhin waren die beiden schon für den Adolf-Grimme-Preis nominiert – und sind gescheitert. Vielleicht klappt es jedoch diesmal, wenn sie es – der Lage geschuldet – mit etwas weniger Schenkelklopfern versuchen.