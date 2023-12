"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": Kritik zum Kinderfilm mit Robert Downey Jr.

Mit "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" gibt es wieder neue Abenteuer des Arztes, der mit Tieren sprechen kann. Robert Downey Jr. geht mit seinem tierischen Gefolge auf Reisen. Hier gibt es die Kritik zum Film, der die sehr junge Zielgruppe im Blick hat.

25 Jahre sind vergangen, seit Quasselstrippe Eddie Murphy in den zwei "Dr. Dolittle"-Filmen den Arzt, der mit Tieren sprechen kann, spielte. Wirklich vermisst wurde diese Figur im Kino danach eher nicht. Für "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" (2020), den VOX nun zur besten Sendezeit zeigt, wurde sie dennoch zu neuem Leben erweckt. Robert Downey Jr. lehnte sich mit seiner Verkörperung des schrägen Mediziners mehr am literarischen Original an, das der Autor Hugh Lofting einst in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges erfand. Das erste "Dr. Dolittle"-Buch erschien 1920, zwei Jahre später folgte der Band "The Voyages of Doctor Dolittle", der dem Film einige Inspirationen sowie einen kindlichen Sidekick für die Hauptfigur liefert. Ansonsten setzt das Werk seine Segel in Richtung aufwendiger Abenteuerfilm mit vielen Gags, nicht jedoch ohne teilweise Schiffbruch zu erleiden.

Auf der Suche nach der Frucht des Edenbaums Ein hübsch animierter Prolog führt in Dolittles Geschichte ein und erzählt, warum sich der Arzt seit sieben Jahren aus der viktorianischen Welt Englands zurückgezogen hat. Er lebt mit seinen Tieren verschanzt hinter den hohen Mauern seines Anwesens und lässt keinen Menschen an sich heran. Zwei Vertretern der menschlichen Spezies gelingt dies aber doch.

Der eine ist der junge, tierliebende Stubbins (Harry Collett), der aus einer Jägerfamilie stammt, was allerdings keineswegs bedeutet, dass er gut zielen kann: Bei einer Entenjagd, zu der er genötigt wird, erwischt er versehentlich ein Eichhörnchen und hofft nun, dass Dolittle es retten kann. Die Hilfe des begnadeten Arztes benötigt auch Rose (Carmel Laniado), die vom Hofe der jungen Königin Victoria (Jessie Buckley) zu Dolittle kommt und berichtet, dass die Monarchin im Sterben liege. Mit einem schlagenden Argument kann sie den verlotterten und zynischen Doktor – und vor allem seine Tiere – aufrütteln: Stirbt Victoria, verliert Dolittle sein Anwesen.

Der Zausel begibt sich also mit tierischem Gefolge an den Hof und stellt fest, dass Viktoria vergiftet wurde und nur die sagenumwobene Frucht des Edenbaums, der sich auf einer geheimnisvollen Insel in den Tropen befindet, sie retten kann. Mit Stubbins als seinem Lehrling und den Tieren als Helfern macht sich Dolittle auf eine Reise, die ihn auch mit dem Verlust seiner geliebten Frau konfrontieren wird.

Bunte Szenen, wenig Spannung Kaum verlässt Dolittle sein Anwesen, setzen die Macher um Regisseur Stephen Gaghan ("Syriana") auf eine Story mit reichlich Tempo. Auf einem Segelschiff fährt "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" alles auf, was das Abenteuergenre zu bieten hat: einen Angriff auf See mit Kanonen, eine gefährliche Szene unter Wasser, eine Insel voller Schätze. Viel zu schauen gibt es dabei auf jeden Fall, auch wenn nicht jede Szene so gelungen Spannung aufbauen kann wie das Anschirren eines Wals als Außenbordmotor von Dolittles Schiff.

Das passiert alles so schnell, dass wenig Zeit ist für Tiefgang und Nähe zu den Figuren. Die Interaktion der Tiere untereinander spielt sich auf einem oberflächlichen, zum Teil aber durchaus witzigen Sprücheklopf-Niveau ab. Lediglich die Szenen, in den Robert Downey Jr. alias Dolittle an seine verstorbene Frau denkt, rühren für kurze Momente. Auch Antonio Banderas als Herrscher über die Verbrecherinsel ist ein seltenes Highlight in diesem Film. Hauptdarsteller Downey Jr. kehrt dagegen immer wieder schnell zu einer sehr clownesken Darstellung des Exzentrikers Dr. Dolittle zurück.

"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" ist vor allem ein Film für sehr junge Zuschauer. Angesichts von angeblich 175 Millionen US-Dollar Produktionskosten fragt man sich jedoch, warum so mancher der großen Vierbeiner, wie etwa der ängstliche Gorilla oder der frierende Eisbär, ganz deutlich wie eingefügte Computerprodukte wirken. Ein Wiedersehen mit den Tierchen scheint es ohnehin nicht zu geben: Der Film floppte an den Kinokassen, eine Fortsetzung ist derzeit nicht in Planung.

"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" – Fr. 15.12. – VOX: 20.15 Uhr