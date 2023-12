Große Liebe bei "Bauer sucht Frau": Diese Paare sind noch zusammen

Seit 2005 wollen Landwirte in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ ihre große Liebe finden. Tatsächlich haben sich dank der Show zahlreiche Paare gefunden. Während einige Beziehungen mit der Zeit in die Brüche gingen, halten andere bis heute.

Zusammen seit Staffel Eins Schon in der ersten Staffel von „Bauer sucht Frau“ fanden sich gleich zwei Paare, die bis heute zusammen sind. Der damals 50-jährige Witwer Herbert aus Schleswig-Holstein und die ein Jahr jüngere Karin haben sich sogar in der Sendung verlobt. Die Trauung folgte noch 2005, seitdem sind die beiden glücklich verheiratet. Der damals 43 Jahre alte Schäfer Rainer hatte in der ersten Staffel von „Bauer sucht Frau“ noch die Qual der Wahl zwischen Ute und Sabine, die er auf seinen Hof einlud. Schließlich entschied er sich für Ute und heiratete sie 2007.

Tanzender Landwirt Der Landwirt Bruno und die gelernte Arzthelferin Anja lernten sich 2007 in der dritten Staffel von „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Nach einem Jahr Fernbeziehung zog Anja auf den Hof von Bruno, ein weiteres Jahr später heiratete das Paar. Zur Hochzeit war sogar die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause eingeladen. 2015 kehrten Bruno und Anja ins Fernsehen zurück und nahmen an der RTL-Tanzshow „Stepping Out“ teil. Hinter Anna Hofbauer und Marvin Albrecht sowie Joelina Drews und Marc Aurel Zeeb landete das Paar auf dem dritten Platz.

Das Vorzeige-Paar Kaum ein Paar ist so eng mit „Bauer sucht Frau“ verbunden wie Josef und Narumol. Kennengelernt haben sich der Milchbauer aus Oberbayern und die Haushaltshelferin aus Thailand in der 2009 ausgestrahlten fünften Staffel der Sendung. Vor allem die frechen Sprüche und die ausbaufähigen Deutschkenntnisse von Narumol brachten dem Paar damals viele Sympathien ein. Geheiratet haben die beiden ein Jahr nach Beginn ihrer Beziehung, in die Narumol ihre Tochter Jenny mitbrachte. Mit Josef bekam sie 2011 die gemeinsame Tochter Jorafina. 2022 gab sich das Paar zum zweiten Mal das Ja-Wort – nach thailändischer Tradition und zu sehen in der Sendung „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“.

Vom Bauernhof ins Sommerhaus Ein weiteres „Bauer sucht Frau“-Paar, das nach wie vor glücklich verheiratet ist, fand im Jahr 2011 zueinander. In der siebten Staffel begegneten sich der Schweinebauer Uwe und die Versicherungsangestellte Iris zum ersten Mal. Schnell zeigte sich, dass die beiden einander sehr sympathisch sind. Und so gingen sie nicht nur eine Beziehung ein, sondern heirateten 2013 sogar. Selbst die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“, die zahlreiche Paare nicht überstanden haben, meisterten Iris und Uwe 2018 mühelos und nahmen als Sieger sogar das Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause. 2021 eröffneten sie in Dötlingen mit „Bauer Uwes Lütje Deel“ ein Hofcafé mitsamt Stellplatz für Wohnmobile.