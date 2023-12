"ZDF-Politbarometer": So zufrieden sind die Befragten mit der Ampel

Viele Krisen haben die Ampelkoalition seit ihrem Regierungsantritt herausgefordert. Doch die Entschlüsse stoßen in der Bevölkerung zunehmend auf Unzufriedenheit. Noch nie standen die Politiker in der aktuellen Legislaturperiode so schlecht da wie im "ZDF-Politbarometer" vom Dezember.