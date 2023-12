"The True Story of Britney Spears": Kritik zur Doku über den gefallenen Popstar

Britney Spears Leben ist geprägt von zahlreichen Hochs und Tiefs. Die 3sat-Doku widmet sich dem Leben der Sängerin und versucht hinter die Fassade zu blicken.

"The True Story of Britney Spears" Dokumentation • 16.12.2023 • 20:15 Uhr

Das Leben der Britney Spears – es gäbe schon jetzt genug Stoff für mehrere Hollywood-Thriller her. Galt die Sängerin zu Beginn ihrer Karriere noch als makellose Pop-Prinzessin, machte Spears in den vergangenen Jahren vor allem durch ihr turbulentes Privatleben von sich reden. Nach der skandalösen New-York-Times-Doku "Framing Britney Spears" (2021) zeichnet nun auch der neue 3sat-Film "The True Story of Britney Spears" die bewegte Biografie der US-Amerikanerin nach, die selbst erst kürzlich ihre Memoiren ("The Woman in Me") veröffentlichte.

Britney Spears in Quasi-Gefangenschaft? Über 45 Minuten hinweg analysiert die Autorin Marie Genseleiter in ihrer Dokumentation den tiefen Fall der Britney Spears – und erinnert dabei unter anderem an das Jahr 2007, als die Musikerin sich in aller Öffentlichkeit den Kopf kahl rasierte und Schlagzeilen mit diversen Ausrastern sowie einer abgebrochenen Sucht-Therapie machte. "Britney's fury", titelte die New Yorker "Daily News"-Zeitung im damals – "Britney in Rage". Spears hatte zu diesem Zeitpunkt für alle Welt sichtbar die Kontrolle über ihr Leben verloren; in den Boulevardmedien gab es in den späten 00er-Jahren kein größeres Thema.

Auch in der jüngeren Vergangenheit war es nur selten Spears' Musik, mit der die 41-Jährige Aufmerksamkeit erregte. Hinter dem Slogan "FreeBritney" etwa versammelte sich fast schon eine Armee von Spears-Fans und -Sympathisanten, nachdem es im Laufe des Jahres 2019 immer mehr Gerüchte dahingehend gab, dass Britney Spears in Quasi-Gefangenschaft lebe. Die Fans forderten das Ende der 2008 gerichtlich angeordneten Vormundschaft von Britneys Vater Jamie Spears – und durften gemeinsam mit ihrem Idol am 13. November 2021 aufatmen, als ein US-Gericht die Vormundschaft aufhob.

Weitere Stars im Fokus Die neugewonnene Freiheit setzte den Schlagzeilen jedoch kein Ende. Ganz im Gegenteil: Zuletzt, so zeigt der Film, fiel Britney Spears vor allem durch fragwürdige Social-Media-Postings, pikante Enthüllungen und einer Scheidung nach nur 14 Monaten Ehe.

Nicht (mehr) ganz so skandalträchtig, aber nicht weniger interessant sind indes die Biografien der Stars, denen sich die Filmemacherin Bärbel Merseburger-Sill im weiteren Verlauf des Abends widmet: Um 21 Uhr folgt bei 3sat die Dokumentation "The True Story of Pink", die das Leben von Alecia Beth Moore alias Pink (ehemals P!NK) beleuchtet. Im Anschluss (21.45 Uhr) dreht sich in "The True Story of Eminem" alles um Eminem (bürgerlich: Marshall Bruce Mathers), der sich heute von früheren Provokationen distanziert und sein Image als Rüpel-Rapper mittlerweile abgelegt hat.

