"Wer wird Millionär?"-Kandidat findet durch RTL-Show neuen Partner

Raphael Brecht hat mit RTL persönlich gute Erfahrungen gemacht. In einer Dating-Show fand der "Wer wird Millionär?"-Kandidat eine neue Liebe. Der 27-Jährige verriet Günther Jauch, was ihn an seinen Partner besonders gereizt hat. Nun sollte der Sender noch für das nötige Geld sorgen.

Es gibt Kandidatinnen und Kandidaten in der langen Geschichte von "Wer wird Millionär?", an die erinnert man sich noch Jahre nach ihrem Auftritt in der RTL-Quizshow. Raphael Brecht (27) ist so einer. 2019 ließ sich der hochnervöse Frisör aus München einen Prosecco bringen, räumte 16.000 Euro ab und fiel vor lauter Erleichterung Moderator Günther Jauch um den Hals.

Neue Liebe durch Gay-Ausgabe von "Take Me Out" Eindruck machte der hochsympathische Kandidat auch auf einen gewissen Lars Fumic. Der spielte 2020 um die Rate-Million und verriet Jauch, dass er Raphael Brecht nach dessen WWM-Auftritt über Tinder kontaktiert hätte. Die beiden wurden ein Paar, das ein Jahr später jedoch getrennte Wege ging. Jetzt bekam die schillernde TV-Geschichte des romantischen Frisörs ein neues Kapitel.

Brecht stellte sich in der Gay-Ausgabe von "Take Me Out" als einer von 30 Single-Männern vor. Nach drei Vorstellungsrunden blieb er übrig als Favorit von Toran Rohde (23), selbstständiges Erotikmodel ("Ich bin nicht der gesellschaftsfähige Bilderbuch-Freund") und Inhaber einer Social-Media-Agentur aus Hamburg. RTL-Moderator Jan Köppen verabschiedete das Couple auf ein Date in der "Take Me Out"-Limousine. Jetzt stellt sich heraus: Die beiden wurden ein Paar. Seit mehr als drei Monaten führen sie eine Fernbeziehung.

"Ich fand Toran ab Sekunde eins mega-hot, attraktiv und total interessant, weil er auf mich eine sehr mystische und mysteriöse Ausstrahlung hatte – damit hat mich sofort gecatcht", verriet Raphael der Agentur teleschau. Die Fernbeziehung funktioniere bisher sehr gut, er fliege bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach Hamburg und Toran umgekehrt nach München. An Toran liebe er unter anderem, dass er lange Haare hat: "Mein Ex hatte ja gar keine, somit gleicht er dieses Haardefizit aus – für mich als Frisör sehr wichtig", scherzt der Münchner.

Kandidat arbeitet bei einschlägiger Erotikplattform "Seine offene Art und die Lebensfreude" bewundert umgekehrt Toran an seinem neuen Partner. "Wir ergänzen uns super." Bei "Take Me Out" sei ihm der zurückhaltende Kandidat zunächst gar nicht aufgefallen. "Aber als er dann geredet hat, ist mein Herz dahingeschmolzen, ich fand es richtig süß, wie nervös er war, und er war auch der Einzige, der mich nicht nervös, sondern mystisch fand, das war sehr schön."

Die räumliche Distanz ist für Toran überhaupt kein Problem. "Da ich sowieso immer viel reise, fällt mir die Entfernung gar nicht so auf, da ich jetzt oft einen Zwischenstopp in München einlege." Dort bummeln die beiden bevorzugt durch die Innenstadt und schalten in den eigenen vier Wänden am liebsten ab. "Zu Hause dann einen schönen Film anschauen, kuscheln und ich arbeite nebenbei an meinen Mac Book. Besser geht's nicht!", findet Toran, der bei einer einschlägigen Erotikplattform laut eigener Aussage zu den gefragtesten ein Prozent der Content-Anbieter zählt.