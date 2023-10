Günther Jauch bekommt pikantes Angebot von Studentin: "Es hat viele Angebote gegeben, aber das ist neu"

"Apropos Sambuca", leitete Günther Jauch nach 2.000 Euro ein: Er sei aus dem Bekanntenkreis der Kandidatin informiert worden, dass Verena Bernhardt "im betrunkenen Zustand gerne halbnackte Männer massiert". Zwei WG-Mitbewohner und ein guter Freund seien involviert gewesen, berichtete die Kandidatin. Nachbarn hätten die Polizei wegen Ruhestörung gerufen, doch hätten die Beamten angesichts der Sachlage nur einen schönen Abend gewünscht.Wenn sie in der Sendung einen zweiten Sambuca bekäme, würde sie vielleicht auch den Moderator massieren, stellte sie in Aussicht. Das Publikum amüsierte sich. Jauch dagegen guckte bedröppelt: "Es hat viele Angebote in Zusammenhang mit 24 Jahren 'Wer wird Millionär?' gegeben, aber das ist neu", schmunzelte er.

Ironie des Schicksals: "In die Bachelor-Arbeit, die ich gerade schreibe, habe ich Alkoholismus mit reingenommen." Die Antwort auf Jauchs Frage nach dem Thema: "Die Kleimett Tschänsch Ensiety." Oder so ähnlich. "What what what?", hakte Jauch kosmopolitisch nach. "The Climate Change Anxiety, also die Klimaangelwangst ... äh, Klimaangel ... Boah! Klimawandelangst, jetzt haben Sie mich dran gehabt!" Sie erklärte, um den Zusammenhang von Angst und Alkoholkonsum zu untermauern, werde sie "noch mal den Selbsttest machen".