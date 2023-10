"Hotel Mondial: Auf Messers Schneide": TV-Kritik zur ZDF-Serie mit Gesine Cukrowski

"Jeder neue Morgen ist wie ein unbeschriebenes, weißes Blatt Papier." – Diesen von Hoffnung und Optimismus getragenen Vergleich hörte das Publikum am Ende der ersten Staffel von "Hotel Mondial" aus dem Mund von Lara Hildebrandt (Joy Ewulu). Ein Satz, der auf weitere originelle Geschichten und verzwickte Intrigen hoffen ließ. Nun dürfen sich die Fans der jungen Hotel-Serie freuen: Der Mittwoch-Vorabend im ZDF ist ab sofort wieder für die titelgebende Vier-Sterne-Herberge mit all ihren Geheimnissen reserviert. In zwölf neuen Folgen geht es in der zweiten Staffel genauso drunter und drüber wie zu Beginn der "Workplace-EnsembleSerie", wie die vom ZDF beauftragte Produktionsfirma NDF das Format so schön nennt. Die Regie übernimmt Jurij Neumann.