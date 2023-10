"Familie Bundschuh: Bundschuh vs. Bundschuh": Kritik zur achten Folge mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg

Der Filmtitel "Bundschuh vs. Bundschuh" (Regie: Franziska Meyer-Price, erstmals im ZDF) lässt es schon vermuten: In der 2013 von Hauptdarstellerin und Romanautorin Andrea Sawatzki erdachten Großfamilie herrscht mal wieder dicke Luft: Nach einem erkrankten Familienmitglied und einem überstürzten Umzug sind es diesmal die späten Karrierepläne, die die Ehe von Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald (Axel Milberg) auf eine harte Probe stellen.

Mit Diskussionen über arbeitende Frauen, das generische Maskulinum, Umweltschutz und Massentierhaltung spricht "Familie Bundschuh: Bundschuh vs. Bundschuh" zweifellos viele gesellschaftlich relevante Themen an. Vielleicht zu viele? Das Ende, so viel sei verraten, kommt ein wenig überstürzt. Doch bis dahin konnte sich die Zuschauerinnen und Zuschauer über die für die Filmreihe so typischen von Sarkasmus triefenden Dialoge (Buch: Stefan Kuhlman) freuen.