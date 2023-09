"Sarah Bosetti: Wer Angst hat, soll zuhause bleiben!": Kritik zum Auftritt beim "3satFestival 2023"

Krimi-Drama

"Wolfsjagd": Schwermütige Kost aus der deutschen Provinz

In der brandenburgischen Provinz sorgt der Mord an einer jungen Frau für Unruhe. Hat ein Wolf zugeschlagen, wie Teile der ländlichen Bevölkerung glauben? Oder doch ein deutlich böseres Lebewesen? Die ehemalige "Polizeiruf"-Kommissarin Maria Simon schlüpft in dem Krimi-Drama in die Rolle einer spröden Wildhüterin, die ihr Rudel schützen will.

