Britney Spears tanzt mit Messern - Polizei alamiert

Britney Spears hat mal wieder ein kurioses Video veröffentlicht. Dieses Mal zeigt sich die Sängerin in einem Clip mit zwei großen Messern in den Händen. Ein besorgter Angehöriger rief die Polizei.

Schon seit Längerem macht Britney Spears nicht mit neuer Musik, sondern mit vor allem mit Kurzvideos bei Instagram von sich reden. Nun ist es aufgrund eines Online-Beitrags der Popsängerin zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nachdem Spears vor wenigen Tagen ein Video geteilt hatte, in dem sie mit zwei langen Messern in den Händen tanzte, alarmierte am Donnerstag ein besorgter Angehöriger die Polizei. Wie unter anderem das US-Portal "Page Six" berichtete, sei vor Ort jedoch nicht feststellbar gewesen, dass von Spears eine Bedrohung ausgehe.