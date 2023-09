Margot Robbie über "Rausch der Ekstase": "Ich habe noch nie so extrem auf ein Drehbuch reagiert"

Ob in "The Wolf of Wall Street", "Once Upon a Time in Hollywood", "Suicide Squad" oder ganz aktuell "Barbie": Margot Robbie hat das Zeug zur echten Leinwand-Ikone. Für ihren Traum in Hollywood musste sie vor rund zwölf Jahren alles aufgeben, denn die in Australien geborene Schauspielerin ließ all ihre Freunde und ihre Familie zurück, um in den USA durchzustarten. Mit Erfolg – denn mittlerweile hat die 33-Jährige Kult-Regisseure wie Martin Scorsese oder Quentin Tarantino von ihrem Talent überzeugt und durfte sich bereits über zwei Oscar-Nominierungen als beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarstellerin freuen.