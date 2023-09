"Inflation – Das gierige Biest": Alle Infos zur Doku bei 3sat

Milliardenschulden aus der Corona-Pandemie, durch den Ukraine-Krieg und die Klimakrise: Gleich mehrere unheilvolle Faktoren drücken auf die Entwicklung der Wirtschaftsleistung – in Deutschland und weltweit. Die neue 3sat-Dokumentation "Inflation – Das gierige Biest" nimmt die Kosten- und Preisexplosion unter die Lupe, die in der Mitte Europas geschichtlich stark belastet ist.

Manch einer ruft schon die Hyperinflation des Jahres 1923, als in Deutschland chaotische Zustände ausbrachen, in Erinnerung. Die Lage heute ist nicht weniger komplex, auch wenn Politiker und Notenbanker bessere Mittel in der Hand haben, um gegenzusteuern.