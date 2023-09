Rudi Cerne feiert 65. Geburtstag: So geht es mit "Aktenzeichen XY" weiter

Am 26. September feiert Rudi Cerne seinen 65. Geburtstag. Wie es mit dem Erfolgsformats "Aktenzeichen XY" weitergeht, hat der Moderator in einem Interview verraten.

Rudi Cerne denkt nicht ans Aufhören: Am Dienstag, 26. September, feiert der Sportjournalist und Fernsehmoderator seinen 65. Geburtstag. Doch während viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in seinem Alter langsam Pläne für die Rente schmieden, bleibt Cerne dem Erfolgsformat "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorerst treu: Voraussichtlich bis 2026 wird er den ZDF-Klassiker laut einer entsprechenden Vertragsverlängerung moderieren. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau zeigte sich der ehemalige Eiskunstläufer freudig und entspannt: "Ach, wissen Sie: 'Nach der Kür ist vor der Kür.' Ich bin jetzt noch ein paar Jahre dabei."

Seit September 2022 behandelt er in dem Podcast "Aktenzeichen XY... Unvergessene Verbrechen" gemeinsam mit der Journalistin Conny Neumeyer True-Crime-Fälle und Cold Cases aus mehr als 50 Jahren "Aktenzeichen XY". Neue Folgen erscheinen im zweiwöchigen Turnus immer mittwochs auf den gängigen Streamingplattformen. Der Tätigkeit als Sprecher eines Podcasts kann Cerne offenbar viel abgewinnen: "Es gibt viele interessante Menschen, die ganz viel zu erzählen hätten", schwärmte er im Gespräch: "Letztens hatte ich ein Treffen mit einem ehemaligen Fußballtrainer, der aus dem Nähkästchen plauderte. Da war packend."

So geht es im "Aktenzeichen XY"-Kosmos weiter

Seine berufliche Zukunft möchte er jedoch noch nicht zwangsläufig nur in diese Richtung verlagern: "Ach, das wird sich zeigen. Ich kann da nur den ehemaligen Chefredakteur der 'Bild', Peter Boenisch, zitieren, der sagte: 'Wissen Sie, in unserem Job als Journalisten hört man erst auf, wenn man den Griffel wirklich aus der Hand gelegt hat.' In dem Sinne machen wir einfach weiter und schauen mal."