"sportstudio live: DFB-Pokal: SC Preußen Münster – FC Bayern München":

Keine erste Pokalrunde ohne Überraschungen: Der SV Darmstadt blamierte sich mit 0:3 beim Regionalligisten Homburg, Werder Bremen scheiterte bei Viktoria Köln und dem VfL Bochum versagten beim Drittligisten Arminia Bielefeld die Nerven im Elfmeterschießen. Und der Rekordpokalsieger? Während 16 Bundesligisten versuchten, ihre Pflichtaufgabe bei unterklassigen Vereinen zu erfüllen, verlor der Deutsche Meister FC Bayern München das Supercup-Finale gegen den amtierenden Pokalsieger aus Leipzig. Mit dem ersten Titel der Saison klappte es also nicht, gemäß den Ansprüchen an der Säbener Straße sollen mindestens zwei andere her. Doch erst mal gilt es nun auch für den FCB, die erste DFB-Pokalrunde zu überstehen, und die erste Hürde auf dem Weg nach Berlin heißt Preußen Münster. Das ZDF überträgt das Gastspiel der Bayern beim Traditionsverein und Drittliga-Aufsteiger live.

Im Jahr 2020 – damals schlug der FCB Leverkusen mit 4:2 im Finale – durften die Münchner zuletzt den Pott in die Höhe stemmen. Für den Serienmeister eine vergleichsweise lange Durststrecke in diesem Wettbewerb, der Thomas Tuchels Team in dieser Saison ein Ende setzen will. Die vergangenen zwei Jahre durfte RB Leipzig den Pokal mit nach Hause nehmen, davor war es Borussia Dortmund. Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster schaffte es in der Vereinsgeschichte übrigens nie über das Achtelfinale hinaus.