Bei "Goodbye Deutschland": "Bauer sucht Frau"-Stars Gerald und Anna fürchten um Existenz

Ein "finanzieller Genickbruch" drohe ihm, da nahm "Goodbye Deutschland"-Star Gerald Heiser (38) in der VOX-Dokusoap kein Blatt vor den Mund. Seit Monaten hatte es auf seiner abgeschiedenen Farm in Namibia kaum geregnet. Auch mit der teuren Bewässerungsanlage hatte es Probleme gegeben, sodass seine letzte Weizenernte "'ne totale Katastrophe" gewesen war. Rund 10.000 Euro Verlust hatte die ihn gekostet. Sehr viel Geld, zumal der junge Bauer die Farm erst im vergangenen Jahr seinem Vater für rund eine Million Euro abgekauft und nun einen hohen Bankkredit abzuzahlen hatte.

Immer an seiner Seite: Ehefrau Anna (33), die er 2017 in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt und ein Jahr später geheiratet hatte. Das familiäre Glück perfekt machten der mittlerweile zweieinhalbjährige Leon sowie das im vergangenen November geborene Baby Alina.

Die Zeit als Paar kam oft zu kurz und auch der fünfte Hochzeitstag konnte aufgrund von zu viel Stress nicht wie geplant gefeiert werden. Dennoch fühlte sich die gebürtige Polin Anna in Namibia "angekommen". Hier habe sie auch gelernt, Regen zu mögen, was sie früher nie für möglich gehalten hätte: "In Namibia ist man mehr mit der Natur verbunden, und ich weiß jeden Tropfen zu schätzen."