"Tatort" Münster: Das soll aus dem Drehbuch gestrichen werden!

Seit Jahren gehört der "Tatort" aus Münster zu den beliebtesten Krimis im deutschen Fernsehen. Den Erfolg haben Jan Josef Liefers alias Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Boerne, Kommissar Thiel, gespielt von Axel Prahl und Christine Urspruch , in der Rolle der Pathologie-Assistentin Silke Haller entscheidend mitgeprägt. Doch nun soll etwas aus dem Drehbuch gestrichen werden, das wohl nur besonders aufmerksamen "Tatort"-Fans direkt auffallen würde.

Mit viel Charme und einer Prise Humor hat sich der Münsteraner "Tatort" zum Publikumsliebling entwickelt. Flapsige Sprüche gehören dazu. Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Boerne nennt seine Kollegin Silke Haller daher gerne "Alberich", was mittlerweile zu einem Running Gag geworden ist. Doch diese Zeiten sind nun vorbei. Keine Sorge, die beliebte Pathologie-Assistentin wird den "Tatort" nicht verlassen. Doch der Name wird zukünftig keinen Platz mehr im Drehbuch finden.

Grund dafür ist der Ursprung des Namens. In der nordischen Mythologie ist Alberich ein Zwergenkönig. Im Nibelungenlied hütet dieser einen großen Schatz. Den Spitznamen benutzt Boerne daher gerne für seine 1,32 Meter große Kollegin. Um Kleinwüchsige nicht zu verunglimpfen, wurde Alberich nun aus dem Drehbuch gestrichen. Die Schauspielerin selbst, geht mit der Bezeichnung locker um. "Ich bin eine Befürworterin unseres Humors miteinander. Wir finden es nach wie vor sehr lustig", stellte Christine Urspruch im Interview mit "Der Westen" klar.

„Es gab natürlich Dialoge, die nicht so lustig waren. Die haben wir am Set aber einfach umgeändert. Und das war vollkommen okay. Unsere Ausdrucksweise, die Witze, die Professor Boerne auf meine Kosten macht, haben sich gewandelt. Sie sind abgemilderter. Das war ein großes Bestreben der Redaktion.", ergänzte die Schauspielerin weiter. Somit werden lustige Neckereien weiterhin zum "Tatort" aus Münster gehören.