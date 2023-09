"Sommerhaus der Stars": Was ist mit Walentina los? Trennungs-Drohungen, Beleidigungen und Ausraster

Eskalation zwischen Walentina und Can

"Und dann werde ich so über dich auspacken, wie du mich öffentlich darstellst. Dann wirst du sehen! Wenn du gehst, mache ich Schluss", drohte Walentina ihrem Verlobten Can Kaplan. Schon das erste "Sommerhaus der Stars"-Spiel brachte das Paar an ihre nervlichen Grenzen. Ein Fahrrad-Parcours, den die beiden zusammen meistern sollten, eröffnete die Eskalation. Direkt von Beginn an musste sich der 27-Jährige einiges von Walentina anhören. Als die Frage im Spiel aufkam „Was ist ein Coq au Vin?", vermutete Can direkt, dass diese Frage seine Freundin nicht wissen wird. Das war zuviel für die 23-Jährige. "Häh? Was redest du, Mann? Wie kann man einen so demotivieren?". Nach einigen Flüchen, trat Walentina dann gegen ihr Fahrrad und brach das Spiel ab. Als sich darauhin Can aus seiner hautengen Spielbekleidung befreien will, wurde er weiterhin angeblafft: "Weil du posen willst ...!"