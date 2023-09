Elyas M'Barek über permanete Profitmaximierung: "Man soll sich die Zeit für sich selbst gönnen"

Elyas M'Barek hat sich erfolgreich in der Filmbranche durchgesetzt und will nun als Unternehmer durchstarten. Das der Schauspieler nicht immer auf der Gewinnerseite war, beschrieb er nun in einem Interview.

Im Interview mit "t-online" spricht er zudem darüber, inwiefern sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren gewandelt hat, wenn es um das Thema Erfolg geht: "In der heutigen Welt geht es oft nur darum, dass man viel arbeitet und möglichst produktiv ist – Gewinnmaximierung hier, Profitmaximierung da". Es sei aber auch in Ordnung und zeitgemäß zu sagen, dass man nicht immer nur performen muss, man muss sich auch Auszeiten gönnen. Jeder könne trotzdem ein "Hero" sein, "aber eben auch mal ein bisschen 'lazy'". Wenn M'Barek über diesen Widerspruch in sich spricht, bezieht er sich auf seine neue Marke "lazy Hero", die für eine "gesunde Alternative zu herkömmlicher Milch" steht.