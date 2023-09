"Die Höhle der Löwen": Nils Glagau im Still-BH und Tijen Onaran testete Wirkung von Potenzmitteln

Überraschende Entwicklungen haben sich in der "Höhle der Löwen" aufgetan. Zunächst wurde ein Gründer knallhart abgeblitzt, doch dann kam ein plötzlicher Stimmungwechsel und es wurden Angebote gemacht. Zudem zog sich Nils Glagau einen Still-BH an und Tijen Onaran testete die Wirkung von Potenzmitteln.

Heftiges Herzklopfen in der vierten neuen Ausgabe der VOX-Gründershow: Und wie ein heißkaltes Wechselbad muss gleich der erste Pitch-Präsentator seinen "Höhle der Löwen"-Auftritt empfunden haben. Dass Lukas Leipertz, ein 33-jähriger Sonderpädagoge, ein cooler Gründer ist, stand schnell fest. "Du bist ein richtig feiner Kerl", lobte etwa Unternehmer und Start-up-Investor Nils Glagau den Lehrer aus Leidenschaft. Leipertz, der an einer Förderschule unterrichtet, opferte seine Freizeit für eine Geschäftsidee.

"Frinsh" steht für geballte Ingwer-Power – und als biologische Geheimwaffe gegen fiese Erkältungen. "In geschlossenen Räumen mit vielen Menschen hat immer jemand Schnupfen oder andere Erkältungssymptome. In der Vergangenheit hatte es mich leider auch immer wieder erwischt", sagte Lehrer Lukas. Um sich besser gegen die üblichen Herbst-Winter-Gesundheitsprobleme zu wappnen, hört er auf den Rat seiner Oma. Die sagte ihm: "Trinke jeden Tag einen Ingwertee!"

Das Problem: Im hektischen Berufsalltag ist die frische Ingwerteezubereitung – wiewohl nicht allzu kompliziert – oftmals doch zu (zeit)aufwendig. Also tüftelte Lukas Leipertz eine Lösung aus: "Frinsh" steht für "Frozen Ingwer Shots" – eine praktische Variante aus dem Eisfach.

Alle "Löwen" waren raus aus dem Geschäft. Lukas wirkte niedergeschlagen. Vergleichsweise milde klang da noch die Abfuhr, die er von Ralf Dümme erhielt. "Ich kann Tiefkühlprodukte mit unserem Unternehmen nicht." Und doch war das dann genau der Satz, der eine Wendung einläutete, die man so in VOX-Show noch nicht erlebt hatte: Unvermittelt kam Bewegung, ja sogar hektische Betriebsamkeit auf.

Und schon bahnte sich eine "Löwen"-Hochzeit an, die wirklich Ausnahme-Charakter hat: "Heiß und kalt kommen zusammen", witzelte Nils Glagau, wirkte aber selbst komplett baff über den Stimmungswandel, der die Vertriebsprofis Dümmel und Schulz erfasst hatte. Beide "Löwen", die zuvor den Ingwer-Fan Lukas hatten abblitzen lassen, machten ein Gemeinschaftsangebot.

Ursprünglich wolle Leipertz 20 Prozent an seiner Gründung verkaufen – für 75.000 Euro. Dümmel und Schmitz sicherten die Summe zu, handelten für sich aber zusammen 40 Prozent an "Frinsh" heraus. "So eine Kombi gab's noch nicht", jubelte Ralf Dümmel. "Happy End für Lehrer Lukas."