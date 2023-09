"Unter uns": Schlagerstar Ben Zucker übernimmt Gastrolle

Vor vier Jahren kam Ben Zucker zu einem Gastauftritt in der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" – neben Schlagersängerin und Moderatorin Beatrice Egli, die damals ihre Single "LeLiLa" sang. Zucker, inzwischen einer der größten Stars der Schlagerszene, wird nun in einer weiteren Fernsehserie bei RTL zu sehen sein: "Unter uns".

"Das war ein schwieriger Moment für mich"

Für den 40-Jährigen geht mit dem neuen TV-Gastspiel ein Traum in Erfüllung, da er "die Serie wahrscheinlich schon über 25 Jahre" schaue, wie er in einer aktuellen Presseinfo verrät. Auf eine Darstellerin war der "Unter uns"-Fan beim Dreh besonders gespannt: Isabell Hertel, die die Rolle der Ute Kiefer spielt. "Sie ist ja ein echtes Urgestein und fast von Anfang an dabei. Das war für mich wirklich eine Ehre, sie kurz gesehen zu haben", schwärmt er. Die Stimmung am Set beschreibt Zucker als "sehr entspannt".