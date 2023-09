"MAITHINK X"-Moderatorin in Elternzeit: Diese Promis übernehmen die Vertretung

Als Aufklärerin im Namen der Wissenschaft steht Mai Thi Nguyen-Kim schon seit einiger Zeit im Rampenlicht. Vielfach wurde die promovierte Chemikerin ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Bekannt geworden durch ihren YouTube-Kanal, präsentiert die 36-Jährige seit Oktober 2021 ihr eigenes ZDFneo-Format "MAITHINK X – Die Show". Obwohl sich die Moderatorin nach der Geburt ihres zweiten Kindes derzeit in Elternzeit befindet, müssen Fans der Wissenschaftssendung nach der Sommerpause nicht auf Nachschub verzichten: Ab Sonntag, 17. September, werden in sechs neuen Folgen wieder verschiedene Themen aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet.

"Es ist ja meine Mission, wissenschaftlichen Spirit wie eine Seuche zu verteilen – und nur weil ich mal ein bisschen Elternzeit mache, darf das natürlich nicht aufhören", erklärt Nguyen-Kim selbst. Vertreten wird sie von zahlreichen prominenten Kolleginnen und Kollegen. Wie das ZDF am Dienstag ankündigte, übernimmt in der ersten Folge unter dem Thema "Strafe muss sein, oder?" die Schweizer Komikerin Hazel Brugger die Moderation. Eine Woche später begibt sich Salwa Houmsi auf die Spuren von Verschwörungstheorien. Am 1. Oktober folgt Aminata Belli, die die Sendung "Arm und diskriminiert – wie soziale Herkunft alles bestimmt" moderieren wird.

Die vierte Ausgabe der Staffel präsentiert "heute show"-Anchor Oliver Welke. Er widmet sich den Gefahren des Greenwashings. Am 15. Oktober informiert Leon Windscheid über "Tödliche Männlichkeit". Den Abschluss bildet Eva Schulz, die am 22. Oktober eine Sendung zum Thema Mobilität moderiert.

"Richtig cool, dass der Sender dieses Experiment unterstützt und dass meine Kolleginnen und Kollegen den Nerd in sich geweckt haben und am Start sind. Das wird gut!", verspricht Nguyen-Kim. Zu sehen sind die neuen Ausgaben von "MAITHINK X – Elternzeitvertretung" immer sonntags, jeweils 22.15 Uhr, bei ZDFneo. Zudem sind alle Folgen am Sendetag bereits ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.