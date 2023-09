"Hotel Barcelona": Kritik zum zweiten Teil der Familiensaga

Ein gepanzerter Wagen fährt durch die Straßen Barcelonas. Am Zielort angekommen steigen schwarz gekleidete, schwer bewaffnete Männer aus. Der vielfach gesicherte Koffer, den einer von ihnen bei sich trägt, scheint etwas sehr Wertvolles zu beinhalten. Wer an dieser Stelle nach der Fernbedienung greift, im Glauben, versehentlich einen falschen Sender gewählt zu haben, sei hiermit beruhigt: Der zweite Teil der bildgewaltigen ZDF-"Herzkino"-Reihe "Hotel Barcelona" mag in den ersten Minuten wie ein Thriller anmuten, schlägt jedoch innerhalb kürzester Zeit wieder sanftere Töne an.