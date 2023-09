"Leberkäsjunkie": Kritik zum sechsten Eberhofer-Film - heute im BR

Um den Kriminalfall geht es beim Film-Eberhofer, anders als in den Büchern, natürlich auch diesmal nur am Rande. Es geht ... um Leberkäs. Und ums Bier. Und um die Frage, wie viel davon ein Bayer so braucht – am Tag. "Leberjäskunkie" (2019) war die sechste Buchverfilmung aus der erfolgreichen Regionalkrimi-Reihe der Autorin Rita Falk, sie wird am Samstag im BR-Fernsehen wiederholt.