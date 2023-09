„Ninja Warrior Germany 2023": So geht das spannende Parcours-Spektakel in die nächste Runde

Schon bald geht RTL mit „Ninja Warrior Germany 2023 - Die stärkste Show Deutschlands“ in die achte Runde. Auch in dieser Staffel warten wieder spannende und packende Duelle in den Parcours auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Ein wahres Spektakel für begeisterte Ninja-Fans!

Das erwartet die Zuschauer Athletische Körperbeherrschung und absolute Spitzenleistungen erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr wieder in der Hindernis-Parcours-Show „Ninja Warrior Germany 2023“. Erneut wird das Trio bestehend aus Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann durch die Sendung führen.

Inspiriert wurde die Show von der japanischen Version „Sasuke“. 2016 gab es dann die spektakuläre Deutschland-Premiere bei RTL. Seitdem konnte die Show jedes Jahr ein Millionenpublikum für sich gewinnen- Im Schnitt waren es 2022 bis zu 2,43 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren pro Folge. Damit zählte die 7. Staffel „Ninja Warrior Germany“ wiederholt zu einer der erfolgreichsten Sendungen Deutschlands.

Worum geht es? Auch in diesem Jahr stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten wieder mehreren Hindernis-Parcours- und das in möglichst kurzer Zeit. Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft sind nicht nur erwünscht, sondern auch gefordert, um in den anspruchsvollen Parcours bestehen zu können. Meistens handelt es sich bei den Teilnehmenden um Profiathleten, aber das ist keine Voraussetzung für eine Teilnahme. Dabei können sich die Kandidaten so oft für die Show bewerben, wie sie möchten. Eine Staffel von „Ninja Warrior Germany“ besteht aus Vorrunden, Halbfinals und einem Finale. Wer tatsächlich am Ende ins Finale einzieht, muss vier Runden, sogenannte „Stages“ überstehen. Wer dann in der letzten Runde als erstes alle Hürden überwindet und den berühmten „Mount Midoriyama“ erklimmt, wozu ein Seil in einer bestimmten Zeit hochgeklettert werden muss, gewinnt nicht nur die Show, sondern auch 300.000€.

Das gelang bisher nur dem Zirkus-Artisten und ehemaligen Let´s Dance Sieger Rene´ Casselly. Er bezwang 2021 den „Mount Midoriyama“ und wurde der erste und bisher einzige „Ninja Warrior Germany“. Schafft es kein Teilnehmender alle Hindernisse zu überwinden, gewinnt die Person, die bis zu diesem Zeitpunkt am weitesten, bzw. am erfolgreichsten gewesen ist. Dann trägt sie den Titel „Last Man“ oder „Last Woman Standing“ und erhält 25.000€.

Das war der Gewinner 2022 Der Gewinner der letzten Staffel mit dem Titel „Last Man Standing“ war das „Kücken“ Max Görner. Mit seinen 19 Jahren war er der jüngste Teilnehmer. Den „Mount Midoriyama“ konnte hingegen niemand bezwingen. Platz 2 sicherte sich Moritz Hans vor Marvin Mitterhuber auf Rang 3. Eine hervorragende Leistung erbrachte auch Andrea Meßner, die sich den Titel „Last Woman Standing“ sichern konnte. „Ninja Warrior Germany 2023“- Das ist bisher bekannt Wie in den vergangenen Jahren zuvor, wird auch die kommende Staffel von dem eingespielten und gefeierten Trio Frank „Buschi“ Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra moderiert. Somit ist für das perfekte Entertainment und eine grandiose Stimmung gesorgt. Außerdem wird es natürlich auch wieder Publikum vor Ort geben, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit voller Energie unterstützt und durch die Parcours trägt.

Geplant sind insgesamt 11 Sendungen: 6 Vorrunden, 2 Halbfinals, 2 Finals und ein Promi-Special. Konkrete Sendetermine für die 8. Staffel sind aber bisher noch nicht bekannt. Da aber alle Staffeln seit 2018 im September oder Oktober ausgestrahlt wurden, ist auch in diesem Jahr wieder mit einem Start in diesen Monaten zu rechnen. Als Sendeplatz wird voraussichtlich auch wieder die Primetime am Freitagabend angepeilt. Eine wichtige Neuigkeit wurde allerdings schon vorab bekanntgegeben: Erstmalig in der „Ninja Warrior Germany“ Geschichte müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg zum Ziel eine ganz besondere Challenge meistern: Ein Unterwasserhindernis sorgt zusätzlich für atemberaubende Spannung!