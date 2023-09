"Seine Mutter und ich": TV-Kritik zur österreichischen Familiensatire

"So geht's. Mitten im Leben vom Tod umgeben", schnattern Leopoldines Freundinnen am Küchentisch morbide und weise, wenngleich die Witwe nicht wirklich Trost braucht. Zumindest nicht des treulosen Franzls wegen. "Schade um die Schnitzel", heißt es noch, die vereinzelt per Alufolie gerettet werden. Und um den geplanten Mallorca-Urlaub natürlich. Der wäre ob des fortschreitenden Rheumatismus doch so hilfreich gewesen. Kann man jetzt knicken. Der Mistkerl auch.