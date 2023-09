Basketball WM: Top-Quote für das ZDF - Dennis Schröder enttäuscht von Übertragung

Moderator des BR-Satiremagazins "quer"

Christoph Süß über das Dasein als "Internet-Barbar" und "klassischer Boomer"

Seit 25 Jahren begeistert "quer" im BR-Fernsehen. Genauso erfolgreich will Christoph Süß nach der Sommerpause am 14. September 2023 zurückkehren. Nun hat der Moderator verraten, warum noch lange mit dem Satiremagazin zu rechnen ist und wie es so ist, als "klassischer Boomer" mit einer gewissen "Internet-Abneigung".

