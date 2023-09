Lili Engels Interview: Sportmoderatorin verrät, warum Frauen-Fußball immer beliebter wird

Lili Engels wird auf SPORT1 die Live-Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga moderieren. Der Auftakt ist am Sonntag, 17. September, wenn das Duell des Vizemeisters VfL Wolfsburg mit Bayer 04 Leverkusen ansteht. Um 15:30 Uhr startet der Countdown im Free-TV, Anpfiff ist um 16:00 Uhr. In der Folge wird der Stammplatz der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 die Primetime am Montagabend sein. Am zweiten Spieltag zeigt SPORT1 am Montag, 2. Oktober, das Spiel zwischen Meister FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, der Countdown startet um 19:00 Uhr.

Du bist bei SPORT1 tätig und moderierst unter anderem regemäßig die SPORT1 News. Wie bist du in diese Branche gekommen?

Lilli Engels: Ich bin in einer Journalisten- und fußballverrückten Familie groß geworden, das hat schon einmal geholfen (lacht). Ich habe quasi meine gesamte Kindheit und Jugend – als Spielerin oder Trainerin – auf dem Fußballplatz, vor dem Fernseher oder im Stadion verbracht. Die Affinität war also somit immer da. Nachdem ich Sportwissenschaften und Philosophie studiert habe, bin ich dann ganz klassisch über Praktika im Sportjournalismus zu meinem Volontariat bei SPORT1 gekommen.

Du hast die Frauen-WM in Australien und Neuseeland intensiv verfolgt. Woran lag es deiner Meinung nach, dass die deutschen Frauen schon in der Gruppenphase gescheitert sind?

Engels: Auf den ersten Blick ist das Gruppen-Aus für mich unerklärlich. Wir haben eine Mannschaft mit tollen Einzelspielerinnen und einem unfassbaren Teamzusammenhalt. Allerdings haben es unsere DFB-Frauen in diesem Turnier nicht geschafft, ihr Können als Mannschaft auf den Platz zu bekommen. Vielleicht war der Druck nach der erfolgreichen EM in England vergangenes Jahr doch zu groß. Auch nicht zu unterschätzen ist das Verletzungspech, das sie hatten.

ARD und ZDF hatten sich lange geweigert, die Spiele der Frauen-WM zu übertragen, aus Angst vor zu geringen Quoten. Nun hatten einige Spiele unserer weiblichen Nationalelf bessere Quoten als manche Partien der Herren in Katar. Warum steigt das Interesse so rasant an?

Engels: Weil endlich die mediale Aufmerksamkeit da ist, die der Frauenfußball verdient hat. Nur so kann das Interesse steigen. Nur so können die Menschen überhaupt registrieren, dass der Frauenfußball großartig ist – und das tun sie auch. Er ist ehrlich und macht einfach Spaß. Und ich freue mich riesig, dass wir von SPORT1 ab dieser Saison diese Spielfreude in die Wohnzimmer der Fans bringen können. Um den Fußball der Frauen und Mädchen noch stärker zu fördern, wollen wir auch die Bewegung #FrauenFuerFussball mit bekannten Namen vorantreiben. Diversität, Inklusion und Female Empowerment im Fußball unterstütze ich auch persönlich gern.

Immer wieder hört man, wie groß der qualitative Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball sei. Stimmt das?

Engels: Ich bin grundsätzlich kein Fan davon den Männer- und den Frauenfußball miteinander zu vergleichen. Wichtig ist doch, dass die Qualität des Fußballs hoch ist und das ist sie definitiv beim Frauenfußball.

Bald beginnt die Bundesliga der Frauen. Was glaubst du, welche Mannschaft den Titel am wahrscheinlichsten davontragen wird?

Engels: Aus meiner Sicht wird es wieder ein enges Rennen zwischen den Titelverteidigerinnen, den Bayern, und dem VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen, sonst ja Dauer-Siegerinnen, werden zeigen wollen, dass sie die eigentliche Nummer 1 sind. Aber auch der Eintracht traue ich zu, dass sie die beiden Giganten durchaus ärgern kann.

Welche Bundesliga-Partie des ersten Spieltags sollte kein Fußball-Fan verpassen?

Engels: Natürlich die, die wir von SPORT1 übertragen: Wolfsburg gegen Leverkusen. Ich habe mich sowieso unfassbar auf die Liga-Premiere mit unserer Kommentatorin Christina Rann und unserem Experten Maik Franz gefreut, aber als ich gehört habe, mit welcher Begegnung wir starten, hat das meine Vorfreude nochmal gepusht. Ich werde auch besonders auf das Auftaktspiel zwischen Freiburg und Bayern achten. Den Startschuss muss man einfach mitbekommen, zumal wir am 2. Oktober dann Bayern gegen Köln live zeigen.

Bist du selbst Fan eines bestimmten Fußball-Vereins?