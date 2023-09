Die beste Klasse Deutschlands: Die klügsten Klassen der Nation im Duell

Ab dem 15. September treten auf KiKA wieder die klügsten Schulklassen in "Die beste Klasse Deutschlands" gegeneinander an. Im Interview haben die Moderatoren verraten, ob die Kinder manchmal mehr wissen als die Erwachsenen.

Ihr beiden moderiert seit 2021 die Quiz-Show „Die beste Klasse Deutschlands“. In dieser KiKA-Sendung testen verschiedene Klassen ihr Allgemeinwissen und treten dabei gegen andere Schüler und Schülerinnen an. Was gefällt euch an der Sendung am meisten?

Clarissa: Ich mag es besonders, dass in dieser Sendung für jeden was dabei ist. Es gibt ganz viel Wissen, aber auch Spiele und Action. Außerdem tolle Gäste, die meistens ein besonderes Talent und eine Frage mitbringen. Außerdem spannende Experimente und im Finale auch Livemusik. Die Show ist einfach so vielseitig, dass das immer ein echtes Familienerlebnis ist. Und on top kann man mit der KiKA-Quizapp auch noch mitspielen und das eigene Wissen auf den Prüfstand stellen. Sowas liebe ich einfach!

Tobi: Die bunte Mischung der Sendung machts für mich aus: Sympathische Klassen, die alles dafür geben, den Titel zu holen. Spannende Experimente, extrem knifflige Fragen mit einer Menge fun fact-Wissen – und natürlich ein enorm motiviertes Moderator:innen-Duo.“ Quiz-Sendungen gibt es im Fernsehen ja zu Genüge.

Was macht eure Show so einzigartig?

Clarissa: Für mich ist und bleibt das Besondere an dieser Sendung wirklich die Einzigartigkeit, wie die Klassen hier im Team agieren. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie besonders so eine Klassengemeinschaft ist und wie emotional dieser Wettbewerb dann werden kann.

Tobi: Die Kandidat:innen: Schulklassen, die gegeneinander antreten, in den Altersstufen 6. und 7. Klasse – das gibt’s im deutschen Fernsehen sonst nicht. Und ich bin sicher, man merkt, wie groß die Anspannung im Studio ist, wie ernst die Jugendlichen diese Show und ihre Teilnahme nehmen. Hammer!

Kommt es manchmal vor, dass die Kinder mehr wissen als ihr?

Clarissa: Immer! In jeder Sendung gibt es mindestens einen Moment, bei dem ich merke, dass natürlich bei den Schülerinnen und Schülern viele Dinge viel präsenter sind. Außerdem gibt es ja auch viele Trends, die ich gar nicht mitbekommen habe, wo die Kids aber voll drinstecken. Es ist aber auch immer wieder wahnsinnig erstaunlich, was die Klassen alles draufhaben!

Tobi: Wir kennen die Fragen natürlich, und ich denke jedes Mal, wenn ich vor einer Show lese, was dieses Mal abgefragt wird: Puh, ich wüsste vielleicht auf die Hälfte der Fragen eine Antwort. Ich habe riesigen Respekt vor den Schüler:innen und ihrem Wissen.

Man hört ja immer wieder, dass das Bildungsniveau deutscher Schüler angeblich sinkt. Könnt ihr das anhand eurer Erfahrung in der Sendung bestätigen?

Clarissa: Nein das nicht. Aber natürlich ist das keine repräsentative Auswahl.

Tobi: In unserer Sendung spürt man das sicher nicht, da sitzen topfitte Schüler:innen, und die kommen ja aus ganz Deutschland. Insgesamt lassen sich die Studien aber natürlich nicht weg reden, und das hat meiner Meinung nach viel mit unserem Bildungssystem zu tun, in dem es eine ganze Menge Reformationsbedarf gibt.

Welcher Moment während eurer Moderation der Quiz-Show ist euch am besten in Erinnerung geblieben?

Clarissa: Für mich ist es in jeder Folge die letzte Spielrunde ‚The Split‘ - das ist einfach Nervenkitzel pur! Wenn wir auf unseren Tablets beobachten können, wie die Klassen abstimmen und ihre Punkte setzen, passiert einfach so viel in so kurzer Zeit und das Ergebnis kann sich noch komplett drehen.