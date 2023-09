"Alles was zählt": Was hält Sıla Şahin von ihrer Rolle Miray Öztürk?

Seit zwei Wochen ist Miray bei der RTL-Soap "Alles was zählt" dabei und schon jetzt fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ihr Darstellerin Sıla Şahin hat nun verraten, was sie von Mirays Handlungen hält.

Was hat Miray getan?

Die ehrgeizige Miray Öztürk ist die Cousine von Eislaufstar Leyla und will sie möglichst schnell Karriere machen. Als sie als Empfangsdame im Steinkamp-Zentrum arbeiten darf, wittert sie ihre Chance und überzeugt sie Simone und Richard Steinkamp davon, ihr die Organisation der anstehenden Jubiläumsfeier zu überlassen. Doch es gibt ein Problem: Die prominenten Gäste haben kein Interesse an ihrer Feier. Um doch noch für einen namenhaften Gast zu sorgen begibt sie sich auf gefährliches Territorium. Sie gibt der Klatschreporterin Kelly einen Tipp und verrät so, dass Eislauf-Europameisterin Chiara Nadolny und ihre Trainerin Ava Grothe mehr sind als nur Kollegen. Doch Mirays Plan geht nicht auf, denn die Steinkamps wollen Kelly nicht auf ihrer Feier haben. Was wird sie nun machen?