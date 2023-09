"Das perfekte Dinner": Chaos in der Küche: "Der schlimmste Tag meines Lebens!"

Tobi aus Regensburg öffnete am dritten Tag von "Das perfekte Dinner" die Haustür. Doch seine Teilnahme an der TV-Show war nicht ganz freiwillig und seine Kochkünste schätzte er selbst als nicht besonders gut ein.

Der Wirtschaftsinformatiker Tobi wohnt in einem "Ferienhaus-Blockbausatz" in Pfaffenberg. "Meine Freundin hat mich für 'Das perfekte Dinner' angemeldet und ich habe dummerweise mitgemacht", erklärt der Gastgeber seine missliche Lage. "Für mich ist das sehr anspruchsvoll, dass ich das hinbekomme." Denn Tobi ist ziemlich verpeilt, was sich schon bei den ersten Handgriffen zeigt. "Kommt des jetzt entspannt rüber oder eher wie wenn ich total blöd bin?", fragt er zwischendurch das Kamerateam. "Man muss so viele Sachen hintereinander machen."