"Schatz, nimm du sie!": TV-Kritik zur Komödie mit Carolin Kebekus

Die Stand-up-Komikerin Carolin Kebekus ("PussyTerror TV") spielt in "Schatz, nimm du sie!" ihre erste Kinohauptrolle. Sie ist an der Seite bekannter deutscher Schauspieler wie Ludger Pistor (rechts) zu sehen. Fotoquelle: ZDF/Bernd Spauke

Ihre Beziehung ist am Ende: Marc (Maxim Mehmet) und Toni (Carolin Kebekus) wollen sich scheiden lassen. Fotoquelle: ZDF/TOM TRAMBOW

"Schatz, nimm du sie!" mit Carolin Kebekus in der Hauptrolle ist eine Neuverfilmung der erfolgreichen französischen Komödie "Mama gegen Papa - Wer hier verliert, gewinnt" aus dem Jahr 2015. Fotoquelle: ZDF/Bernd Spauke

Der Familienfilm "Schatz, nimm du sie!" ist auch in den Nebenrollen hochkarätig besetzt. So überzeugt Axel Stein in der Rolle des schrulligen Nachbars Paul. Fotoquelle: ZDF/TOM TRAMBOW