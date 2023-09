"ARD Dokumentarfilm: Siehst du mich – Großwerden als Social Media Star": TV-Kritik zur neuen Folge

Es ist ein neues Phänomen: Junge Menschen präsentieren sich in den sozialen Medien und stehen schon in jungen Jahren in der Öffentlichkeit. Filmemacherin Carolin Genreith porträtiert in der Doku vier Größen der Social Media-Szene.

ARD Dokumentarfilm: Siehst du mich – Großwerden als Social Media Star Dokumentarfilm • 06.09.2023 • 22:50 Uhr

Sie drehen Content für ihre sozialen Netzwerke, unterhalten ihre Follower und gewähren dabei Einblicke in ihren Alltag: Um die Social Media-Stars hat sich in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype entwickelt, einige starteten ihre Karriere bereits in sehr jungem Alter, für nicht wenige Jugendliche ist es eine Art Traumberuf geworden. Aber was steckt alles hinter dem Job, und wie fühlt sich das an: eine Bekanntheit auf den sozialen Plattformen zu sein? Der "ARD Dokumentarfilm: Siehst du mich – Großwerden als Social Media Star" versucht, Antworten zu liefern.

Vier Social Media-Stars im Fokus Carolin Genreith porträtiert in ihrem Film vier Social Media-Stars. Alle stehen zu Beginn der Dreharbeiten an verschiedenen Punkten ihrer Karriere. Genreith spricht mit ihnen über ihren Werdegang und ihr Leben in der Öffentlichkeit. Anhand der Porträts wird deutlich, welche Rolle Social Media bei den "echten" sozialen Beziehungen spielt – und nebenbei erfährt man auch, was wirklich an manchen Klischees über die Gen Z dran ist.

Natasha Kimberly ist Autorin und studierte Journalistin. Mit ihrem Content setzt sie sich gegen den Schönheitswahn junger Frauen auf Social Media ein. Auf Instagram hat sie über 400.000 Follower. 2018 wurde die YouTuberin von der European Web Video Academy zur "Person oft the Year" gewählt.

"Die Lochis" geben Einblick Emilia Horn startete bereits als Kind ihre Karriere auf Social Media. Vor fast sieben Jahren überredete sie ihren Vater, für sie einen YouTube-Kanal einzurichten. Nun ist die 16-Jährige auch auf Instagram und TikTok aktiv, wo sie regelmäßig Bilder und Videos für ihre Fans hochlädt.

Ebenfalls im Dokumentarfilm zu sehen sind die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, früher bekannt als "Die Lochis". Das deutsche Musik- und Comedyduo wurde mit seinen Videos für die Internetplattform YouTube sowie mit eigenen Songs bekannt. Seit 2020 sind sie musikalisch unter dem Namen HE/RO aktiv. Auf Instagram haben beide jeweils über eine Million Follower.

ARD Dokumentarfilm: Siehst du mich – Großwerden als Social Media Star – Mi. 06.09. – ARD: 22.50 Uhr